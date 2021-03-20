Глушаков считает, что заслуживает вызова в сборную России по футболу

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков признался, что надеялся на вызов в сборную России по футболу перед матчем с Мальтой в рамках отборочного цикла чемпионата мира 2022 года.

«Надежда всегда есть, но не я выбираю игроков, а тренерский штаб сборной. От себя я могу давать только пищу для размышлений. Есть статистика, где я никому не уступаю в беговой работе», — цитирует Глушакова Sport24.

Он отметил, что в матче со «Спартаком» он пробежал столько же, сколько и хавбек красно-белых Роман Зобнин, а главный тренер сборной России Станислав Черчесов называл это одним из ключевых показателей. По словам Глушакова, он намерен работать и дальше, чтобы заслужить вызов на Евро-2020.

«Про возраст очень интересно. Мне очень странно слышать: «Ты старый, тебе 34 года, ты не готов к сборной». На футбольное поле должен выходить тот, кто сильнее, и неважно, сколько ему лет — 35, 38 или 17», — добавил Глушаков.

Кроме того, игрок подчеркнул, что Юрий Жирков является одним из самых возрастных футболистов, но до сих пор вызывается в национальную команду, а Сергей Игнашевич стал одним из лучших на ЧМ-2018.

24 марта сборная России сыграет на выезде с Мальтой, 27 марта в Сочи примет Словению, а 30 марта в гостях встретится со Словакией.

Ранее агент Максима Мухина прокомментировал вызов футболиста в сборную России.