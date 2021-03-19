«Химки» потерпели 26-е поражение в сезоне Евролиги, уступив «Валенсии»

Подмосковные «Химки» потерпели поражение от испанской «Валенсии» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.

Встреча, прошедшая в подмосковных Мытищах, завершилась со счётом 77:68 в пользу гостей.

Самым результативным игроком «Химок» стал Джордан Мики, набравший 20 очков. Ещё 16 очков команде принёс Сергей Карасёв. Эрик Макколум набрал десять очков.

В составе «Валенсии» 18 очков набрал Деррик Уильямс. 12 очков на счету Майка Тоби. Клемен Препелич и Никола Калинич набрали по десять очков.

Следующим соперником «Химок», потерпевших 26-е поражение в сезоне всего при трёх победах, станет петербургский «Зенит». Игра состоится 26 марта в Мытищах.

Ранее сообщалось, что ЦСКА во второй раз в сезоне победил «Реал» в баскетбольной Евролиге.