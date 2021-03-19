«Химки» на выезде победили «Рубин» в матче РПЛ
- РИА Новости
Встреча, прошедшая в Казани, завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.
Победу «Химкам» принесли голы Резиуана Мирзова, реализовавшего пенальти на 20-й минуте, Павла Могилевца, отличившегося на 28-й минуте, и Ильи Кухарчука, забившего на 75-й минуте.
«Рубин» ответил голом Джордже Деспотовича, забившего на 42-й минуте.
«Рубин» с 37 очками занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ. «Химки», набрав 35 очков, поднялись на девятое место.
Ранее сообщалось, что дубль Заболотного помог «Сочи» разгромить «Тамбов» и подняться на четвёртое место в РПЛ.