«Химки» на выезде победили «Рубин» в матче РПЛ

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Подмосковные «Химки» одержали победу над казанским «Рубином» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Химки» на выезде победили «Рубин» в матче РПЛ
  • РИА Новости

Встреча, прошедшая в Казани, завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

Победу «Химкам» принесли голы Резиуана Мирзова, реализовавшего пенальти на 20-й минуте, Павла Могилевца, отличившегося на 28-й минуте, и Ильи Кухарчука, забившего на 75-й минуте.

«Рубин» ответил голом Джордже Деспотовича, забившего на 42-й минуте.

«Рубин» с 37 очками занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ. «Химки», набрав 35 очков, поднялись на девятое место.

Ранее сообщалось, что дубль Заболотного помог «Сочи» разгромить «Тамбов» и подняться на четвёртое место в РПЛ.

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