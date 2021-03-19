Большунов пошутил, что повесит фото Клебо на спину Червоткина

Российский лыжник Александр Большунов высказался об идее тренера сборной Норвегии Эрика Мюр Носсума повесить на стену портрет главного соперника для мотивации.

«Будет ли мотивацией фотография Клебо дома? Первым это норвежский тренер начал для своих подопечных, он собирался повесить мою фотографию для спортсменов, чтобы они как-то мотивировались. Посмотрим, как будет складываться летняя подготовка», — сказал Большунов в эфире телеканала «Матч ТВ».

По его мнению, если подготовка будет недостаточно хорошей, то можно сделать так, чтобы главный соперник где-то мелькал, но не дома.

«Где-нибудь на сборе — возможно. Или на спине у Лёхи Червоткина. Бывает, он быстро катается, что за ним не угнаться. Я уважаю Клебо как спортсмена, как он работает на дистанции», — заявил Большунов.

На чемпионате мира по лыжным видам спорта в немецком Оберстдорфе Большунов завоевал золото в скиатлоне, серебро в эстафете и в марафоне и бронзу в командном спринте. Также россиянин в этом сезоне выиграл престижную многодневку «Тур де Ски» и стал двукратным победителем Кубка мира.

Ранее Большунов выразил надежду, что тренировки с собакой помогут в противостоянии с Клебо.