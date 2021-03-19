Большунов пошутил, что повесит фото Клебо на спину Червоткина

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Российский лыжник Александр Большунов высказался об идее тренера сборной Норвегии Эрика Мюр Носсума повесить на стену портрет главного соперника для мотивации.
Большунов пошутил, что повесит фото Клебо на спину Червоткина
  • © Simon HastegÃ…Rd / Keystone Press Agency
  • globallookpress.com

«Будет ли мотивацией фотография Клебо дома? Первым это норвежский тренер начал для своих подопечных, он собирался повесить мою фотографию для спортсменов, чтобы они как-то мотивировались. Посмотрим, как будет складываться летняя подготовка», — сказал Большунов в эфире телеканала «Матч ТВ».

По его мнению, если подготовка будет недостаточно хорошей, то можно сделать так, чтобы главный соперник где-то мелькал, но не дома.

«Где-нибудь на сборе — возможно. Или на спине у Лёхи Червоткина. Бывает, он быстро катается, что за ним не угнаться. Я уважаю Клебо как спортсмена, как он работает на дистанции», — заявил Большунов.

На чемпионате мира по лыжным видам спорта в немецком Оберстдорфе Большунов завоевал золото в скиатлоне, серебро в эстафете и в марафоне и бронзу в командном спринте. Также россиянин в этом сезоне выиграл престижную многодневку «Тур де Ски» и стал двукратным победителем Кубка мира.

Ранее Большунов выразил надежду, что тренировки с собакой помогут в противостоянии с Клебо.

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