Большунов пошутил, что повесит фото Клебо на спину Червоткина
- © Simon HastegÃ…Rd / Keystone Press Agency
- globallookpress.com
«Будет ли мотивацией фотография Клебо дома? Первым это норвежский тренер начал для своих подопечных, он собирался повесить мою фотографию для спортсменов, чтобы они как-то мотивировались. Посмотрим, как будет складываться летняя подготовка», — сказал Большунов в эфире телеканала «Матч ТВ».
По его мнению, если подготовка будет недостаточно хорошей, то можно сделать так, чтобы главный соперник где-то мелькал, но не дома.
«Где-нибудь на сборе — возможно. Или на спине у Лёхи Червоткина. Бывает, он быстро катается, что за ним не угнаться. Я уважаю Клебо как спортсмена, как он работает на дистанции», — заявил Большунов.
На чемпионате мира по лыжным видам спорта в немецком Оберстдорфе Большунов завоевал золото в скиатлоне, серебро в эстафете и в марафоне и бронзу в командном спринте. Также россиянин в этом сезоне выиграл престижную многодневку «Тур де Ски» и стал двукратным победителем Кубка мира.
Ранее Большунов выразил надежду, что тренировки с собакой помогут в противостоянии с Клебо.