«Матч ТВ» и RuTube проведут конкурс короткометражных фильмов о спорте

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Канал «Матч ТВ» и видеосервис RuTube проведут конкурс короткометражных фильмов о спорте с призовым фондом в 850 тыс. рублей.
«Матч ТВ» и RuTube проведут конкурс короткометражных фильмов о спорте
  • РИА Новости

Определят победителя голосование на RuTube и специальное жюри «Матч ТВ».

Конкурс стартует 22 марта. Принимаются художественные и анимационные ленты. Для участия нужно загрузить видео на сайт видеосервиса и выбрать соответствующую категорию.

Основной этап конкурса состоится на RuTube. С 20 мая по 1 июня пользователи выберут пять лучших работ, которые выйдут в финал.

«Авторский контент для нас представляет особую ценность. Учитывая интерес нашей аудитории к спортивной тематике, уверен: каждая работа найдёт своего зрителя», — заявил гендиректор RuTube Роман Максимов.

В финале, который состоится 1—5 июня, жюри телеканала «Матч ТВ» определит лауреатов.

«Невозможно популяризировать спорт без вовлечения аудитории в самые разные активности, связанные со здоровым образом жизни. В этом смысле наш конкурс не только позволит людям проявить себя в кино, но и всеми доступными выразительными средствами подчеркнёт их любовь к себе в спорте и к спорту в себе», — отметила генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки.

5 июня будут объявлены результаты и вручены призы.

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