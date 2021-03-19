«Матч ТВ» и RuTube проведут конкурс короткометражных фильмов о спорте
- РИА Новости
Определят победителя голосование на RuTube и специальное жюри «Матч ТВ».
Конкурс стартует 22 марта. Принимаются художественные и анимационные ленты. Для участия нужно загрузить видео на сайт видеосервиса и выбрать соответствующую категорию.
Основной этап конкурса состоится на RuTube. С 20 мая по 1 июня пользователи выберут пять лучших работ, которые выйдут в финал.
«Авторский контент для нас представляет особую ценность. Учитывая интерес нашей аудитории к спортивной тематике, уверен: каждая работа найдёт своего зрителя», — заявил гендиректор RuTube Роман Максимов.
В финале, который состоится 1—5 июня, жюри телеканала «Матч ТВ» определит лауреатов.
«Невозможно популяризировать спорт без вовлечения аудитории в самые разные активности, связанные со здоровым образом жизни. В этом смысле наш конкурс не только позволит людям проявить себя в кино, но и всеми доступными выразительными средствами подчеркнёт их любовь к себе в спорте и к спорту в себе», — отметила генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки.
5 июня будут объявлены результаты и вручены призы.