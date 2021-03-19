Шашилов: сожалею, что женская сборная России по биатлону лишилась квоты
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«Очень сожалею, что мы лишились квоты. Но больше, чем я сам себя, меня никто не накажет. Будем жить дальше, двигаться дальше. Работать, работать и работать», — сказал Шашилов в эфире телеканала «Матч ТВ».
По словам тренера, ему бы хотелось, что бы все российские спортсмены бились за будущее отечественного биатлона, но не у всех это получается. Он также отметил, что белорусская команда является достаточно сильной и смогла воспользоваться шансом в отличие от россиянок.
«Нужно провести самоанализ. Был момент, когда надо было поступить по-другому. Видимо, я не смог», — добавил Шашилов.
Женская сборная России лишилась полной квоты на следующий сезон из-за шестого места в Кубке наций. Для возвращения квоты сборной России в следующем сезоне необходимо вернуться в топ-5 по итогам Кубка наций.
Ранее Дмитрий Губерниев высказался о потере квоты женской сборной России по биатлону.