Шашилов: сожалею, что женская сборная России по биатлону лишилась квоты

Старший тренер женской сборной России Михаил Шашилов прокомментировал потерю квоты команды на следующий сезон Кубка мира.

«Очень сожалею, что мы лишились квоты. Но больше, чем я сам себя, меня никто не накажет. Будем жить дальше, двигаться дальше. Работать, работать и работать», — сказал Шашилов в эфире телеканала «Матч ТВ».

По словам тренера, ему бы хотелось, что бы все российские спортсмены бились за будущее отечественного биатлона, но не у всех это получается. Он также отметил, что белорусская команда является достаточно сильной и смогла воспользоваться шансом в отличие от россиянок.

«Нужно провести самоанализ. Был момент, когда надо было поступить по-другому. Видимо, я не смог», — добавил Шашилов.

Женская сборная России лишилась полной квоты на следующий сезон из-за шестого места в Кубке наций. Для возвращения квоты сборной России в следующем сезоне необходимо вернуться в топ-5 по итогам Кубка наций.

Ранее Дмитрий Губерниев высказался о потере квоты женской сборной России по биатлону.