Казакевич рассказала, как сломала винтовку в спринте на этапе КМ по биатлону в Эстерсунде

Короткая ссылка
Российская биатлонистка Ирина Казакевич прокомментировала своё выступление в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде.
Казакевич рассказала, как сломала винтовку в спринте на этапе КМ по биатлону в Эстерсунде
  • РИА Новости

«Мне сложно говорить. На втором круге случилось недоразумение — я упала на повороте, меня сильно развернуло. Как оказалось, села на винтовку. И полностью вырвался затыльник, это задняя часть. Весь второй круг у меня болтался крюк», — сказала Казакевич в эфире канала «Матч ТВ».

По её словам, она вырвала крюк, чтобы он не мешался при стрельбе, но потом было сложно отработать стойку, из-за чего она и допустила столько промахов.

«Ты не можешь вставить винтовку в плечо, она болтается. У нас не было запасной винтовки на рубеже, её нужно заранее маркировать. У нас стартовали восемь спортсменок, не было возможности заявить дополнительную винтовку», — добавила Казакевич.

Казакевич по итогам гонки заняла 100-е место, допустив семь промахов.

Лучшей из россиянок в спринте стала Ульяна Кайшева, она 16-я. Победу одержала норвежка Тириль Экхофф.

Ранее Дмитрий Губерниев с иронией отреагировал на результат российских биатлонисток в спринте.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить