Казакевич рассказала, как сломала винтовку в спринте на этапе КМ по биатлону в Эстерсунде

Российская биатлонистка Ирина Казакевич прокомментировала своё выступление в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде.

«Мне сложно говорить. На втором круге случилось недоразумение — я упала на повороте, меня сильно развернуло. Как оказалось, села на винтовку. И полностью вырвался затыльник, это задняя часть. Весь второй круг у меня болтался крюк», — сказала Казакевич в эфире канала «Матч ТВ».

По её словам, она вырвала крюк, чтобы он не мешался при стрельбе, но потом было сложно отработать стойку, из-за чего она и допустила столько промахов.

«Ты не можешь вставить винтовку в плечо, она болтается. У нас не было запасной винтовки на рубеже, её нужно заранее маркировать. У нас стартовали восемь спортсменок, не было возможности заявить дополнительную винтовку», — добавила Казакевич.

Казакевич по итогам гонки заняла 100-е место, допустив семь промахов.

Лучшей из россиянок в спринте стала Ульяна Кайшева, она 16-я. Победу одержала норвежка Тириль Экхофф.

Ранее Дмитрий Губерниев с иронией отреагировал на результат российских биатлонисток в спринте.