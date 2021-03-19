Василевский повторил личный рекорд по победной серии в НХЛ

«Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал победу над «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на стадионе «Амали-Арена» в Тампе и завершилась со счётом 4:2.

В составе «Тампы» заброшенными шайбами отметились Алекс Киллорн, Янни Гурд, Росс Колтон и Виктор Хедман.

В составе «Чикаго» — Маттиас Янмарк и Дилан Строум.

Российский вратарь Андрей Василевский отразил 19 бросков из 21, сделал результативную передачу и одержал десятую победу подряд, повторив личный рекорд в НХЛ.

Ранее сообщалось, что дубль Бучневича и гол Панарина помогли «Рейнджерс» разгромить «Филадельфию» со счётом 9:0.