Фигуристы Шевченко и Ерёменко поделились впечатлениями от участия в Кубке Первого канала

Российские фигуристы Софья Шевченко и Игорь Ерёменко, выступающие в соревнованиях танцевальных пар, рассказали, какие эмоции и впечатления остались у них от Кубка Первого канала.

«Сложно сказать, что вспоминается… Наверное, слёзы радости. Какой-то ком в горле сразу возникает. Это было что-то непередаваемое, со мной никогда в жизни такого не случалось. Сейчас многие люди всё ещё работают из дома, а у нас провели мероприятие с такой отдачей, эмоциями, масштабом… Это что-то нереальное. Я до сих пор не знаю, как это описать. Эти эмоции не угасают, а остаются яркими. Это воспоминания на всю жизнь», — сказала Шевченко в интервью Sport24.

Её партнёр отметил необычный формат соревнований.

«Формат турнира достаточно специфичный, такое нечасто проводится. Ты только заканчиваешь свою программу — и сразу бежишь в Kiss & Cry. Снимаешь коньки, бросаешь всё, надеваешь кофту и бежишь болеть за своих ребят. До конца соревновательного дня ты болеешь за других, у тебя нет времени на передышку, понять, что происходит. Ты то радуешься, то огорчаешься. Тебя настолько захлёстывают эмоции, что целый день пролетает максимально ярко. Потом ты приходишь в номер, пытаешься осознать, что произошло, восстановить хронологию событий и просто понимаешь, насколько это было круто. Очень классный турнир», — добавил Ерёменко.

На Кубке Первого канала дуэт выступал в команде Евгении Медведевой «Время первых».

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