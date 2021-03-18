В Челябинске прошла церемония прощания с хоккеистом Файзутдиновым

В Челябинске на ледовой арене «Трактор» имени Валерия Белоусова прошла церемония прощания с 19-летним защитником клуба Молодёжной хоккейной лиги петербургского «Динамо» Тимуром Файзутдиновым.

«Тимур был добрый, улыбчивый, всегда помогал в трудную минуту, чуткий парень», — приводит ТАСС слова хоккеиста Арсения Горбачёва, друга Файзутдинова.

12 марта Файзутдинов оказался в реанимации после попадания шайбы в голову во время матча МХЛ между петербургским «Динамо» и ярославским «Локомотивом». 16 марта стало известно о смерти защитника.

Ранее сообщалось, что матчи КХЛ и МХЛ пройдут в память о хоккеисте Файзутдинове.