В Челябинске прошла церемония прощания с хоккеистом Файзутдиновым

Короткая ссылка
В Челябинске на ледовой арене «Трактор» имени Валерия Белоусова прошла церемония прощания с 19-летним защитником клуба Молодёжной хоккейной лиги петербургского «Динамо» Тимуром Файзутдиновым.
В Челябинске прошла церемония прощания с хоккеистом Файзутдиновым
  • © РИА Новости / Александр Гальперин

«Тимур был добрый, улыбчивый, всегда помогал в трудную минуту, чуткий парень», — приводит ТАСС слова хоккеиста Арсения Горбачёва, друга Файзутдинова.

12 марта Файзутдинов оказался в реанимации после попадания шайбы в голову во время матча МХЛ между петербургским «Динамо» и ярославским «Локомотивом». 16 марта стало известно о смерти защитника.

Ранее сообщалось, что матчи КХЛ и МХЛ пройдут в память о хоккеисте Файзутдинове.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить