В Челябинске прошла церемония прощания с хоккеистом Файзутдиновым
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«Тимур был добрый, улыбчивый, всегда помогал в трудную минуту, чуткий парень», — приводит ТАСС слова хоккеиста Арсения Горбачёва, друга Файзутдинова.
12 марта Файзутдинов оказался в реанимации после попадания шайбы в голову во время матча МХЛ между петербургским «Динамо» и ярославским «Локомотивом». 16 марта стало известно о смерти защитника.
Ранее сообщалось, что матчи КХЛ и МХЛ пройдут в память о хоккеисте Файзутдинове.