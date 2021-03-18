Вяльбе прокомментировала ситуацию вокруг Большунова и Клебо

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Главный тренер сборной России, президент Ассоциации лыжных видов спорта России Елена Вяльбе прокомментировала ситуацию вокруг Александра Большунова и Йоханнеса Хёсфлота Клебо.
Вяльбе прокомментировала ситуацию вокруг Большунова и Клебо
  • © РИА Новости

«Мне кажется, во-первых, это всё-таки такая суперпрестижная гонка, она последняя, шансов где-то ещё взять медаль у тебя тоже нет. Мы прекрасно понимаем, что и Клебо хотел выиграть, никто же не отрицает. И не факт, что Саша бы выиграл на этой финишной прямой, потому что обыграть Клебо в спринте… Потому что в спринте и особенно на финишной прямой он лучший в мире», — заявила она в беседе с радио «Комсомольская правда».

По её словам, неясно, чем руководствовался норвежец, когда хотел таким образом добраться до финала.

Как отметила Вяльбе, Ассоциация лыжников России постоянно борется с нарушениями на соревнованиях.

«Сейчас на каждой гонке практически происходят какие-то такие: кто-то кого-то сбил или ещё что-то — лыжами друг до друга дотронулись, палку сломали друг другу, какие-то нюансы происходят. Ну, правила должны читаться для всех одинаково, а получается, что иногда справа налево, а другой раз — слева направо», — сказала она.

Вяльбе призвала сделать правила едиными для всех, чтобы у членов жюри они читались одинаково.

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