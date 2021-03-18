Полузащитник ЦСКА Ахметов извинился за удаление в матче с «Зенитом»

Полузащитник московского ЦСКА Ильзат Ахметов прокомментировал своё удаление в матче 23-го тура Российской премьер-лиги с петербургским «Зенитом».

«Хочу попросить извинения у команды, болельщиков за это ненужное удаление. Изначально я играл в мяч, и нога по инерции пошла в ногу соперника. Я не хотел нанести травму или очень грубо сыграть. Перед Далером ещё раз лично извинюсь на сборе!» — написал полузащитник в своём Instagram.

На 53-й минуте встречи Ахметов получил красную карточку за то, что наступил шипами в икроножную мышцу полузащитника «Зенита» Далера Кузяева.

Встреча проходила на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершилась со счётом 3:2.

Ранее сообщалось, что Василий Березуцкий сменит Гончаренко на посту главного тренера ЦСКА.