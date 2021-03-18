Исмаилов: Минееву кажется, что его хотят изнасиловать

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Российский боец смешанных единоборств (ММА) Магомед Исмаилов прокомментировал поведение своего соперника Владимира Минеева.
Исмаилов: Минееву кажется, что его хотят изнасиловать
  • © РИА Новости

«Обратите внимание, чем заняты мысли Владимира Минеева... Мол, в комнату его загоняют. Нормальный мужчина отреагировал бы, что в комнату приглашают уединиться, один на один порешать вопросы, как мужчины. Правильно? А Минееву кажется, что его изнасиловать хотят. Он же так и сказал: «Что за гомосексуальный настрой? У кого что болит, тот про то и говорит — это, по всей видимости, про Владимира», — приводит слова бойца «Спорт-Экспресс».

Бой Исмаилов — Минеев состоится в сентябре 2021 года на турнире AMC Fight Nights Global.

Первый поединок прошёл в 2018 году и завершился ничьей.

Ранее сообщалось, что Исмаилов дал расписку о проведении боя с Минеевым.

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