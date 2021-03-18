Полузащитник ЦСКА Эджуке подвёл итоги матча с «Зенитом»

Полузащитник московского ЦСКА Чидера Эджуке прокомментировал поражение от петербургского «Зенита» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Команда боролась, сражалась. Мы знали, как и против кого будем играть, с первых минут пытались показывать свой лучший футбол, но это не удалось», — приводит слова Эджуке «Спорт-Экспресс».

Также полузащитник ответил на вопрос о том, в чём ему удалось прибавить во время зимнего тренировочного сбора.

«Я изучил РПЛ, уровень, изучил требования. Всё, что у меня есть, пытаюсь прилагать на благо ЦСКА. Пытаюсь расти каждый день: на каждой игре, на каждой тренировке. Понимаю, куда попал. Пытаюсь максимально прибавлять», — добавил он.

Встреча проходила на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершилась со счётом 3:2.

Ранее сообщалось, что Василий Березуцкий сменит Гончаренко на посту главного тренера ЦСКА.