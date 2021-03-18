Игрок «Рейнджерс» повторил рекорд НХЛ 1978 года по количеству набранных очков за период

«Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу над «Филадельфией Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке и завершилась со счётом 9:0.

Шведский нападающий «Нью-Йорка» Мика Зибанеджад забросил три шайбы и отдал три результативные передачи, оформив голевой и ассистентский хет-трик во втором периоде игры.

Таким образом, Зибанеджад повторил рекорд НХЛ по количеству набранных очков за период, установленный канадским нападающим Брайаном Троттье 23 декабря 1978 года.

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