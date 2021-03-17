В РПЛ объяснили задержку матча ЦСКА — «Зенит»

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Глава пресс-службы Российской премьер-лиги (РПЛ) Дмитрий Зеленов прокомментировал задержку матча 23-го тура чемпионата между московским ЦСКА и петербургским «Зенитом».
В РПЛ объяснили задержку матча ЦСКА — «Зенит»
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По его словам, с просьбой отложить время начала матча обратился телеканал «Матч ТВ», так как на канале шла трансляция матча между  «Ротором» и «Ростовом».

«Она началась с небольшой задержкой, в ходе неё арбитр Левников несколько раз обращался к помощи VAR, а финальный свисток прозвучал позднее 20:00. С учётом интересов зрителей РПЛ пошла телевизионщикам навстречу. Таким образом, центральный матч тура болельщики увидят целиком. В причинах задержки встречи «Ротор» — «Ростов» лига разберётся в установленном порядке», — цитирует Зеленова «Спорт-Экспресс».

ЦСКА набрал 40 очков и занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. «Зенит» лидирует в первенстве и опережает армейцев на пять очков.

Ранее сообщалось, что матч ЦСКА — «Зенит» начался на десять минут позже запланированного времени.

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