В РПЛ объяснили задержку матча ЦСКА — «Зенит»

Глава пресс-службы Российской премьер-лиги (РПЛ) Дмитрий Зеленов прокомментировал задержку матча 23-го тура чемпионата между московским ЦСКА и петербургским «Зенитом».

По его словам, с просьбой отложить время начала матча обратился телеканал «Матч ТВ», так как на канале шла трансляция матча между «Ротором» и «Ростовом».

«Она началась с небольшой задержкой, в ходе неё арбитр Левников несколько раз обращался к помощи VAR, а финальный свисток прозвучал позднее 20:00. С учётом интересов зрителей РПЛ пошла телевизионщикам навстречу. Таким образом, центральный матч тура болельщики увидят целиком. В причинах задержки встречи «Ротор» — «Ростов» лига разберётся в установленном порядке», — цитирует Зеленова «Спорт-Экспресс».

ЦСКА набрал 40 очков и занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. «Зенит» лидирует в первенстве и опережает армейцев на пять очков.

Ранее сообщалось, что матч ЦСКА — «Зенит» начался на десять минут позже запланированного времени.