Гендиректор «Рубина» — о Fan ID: у нас любое нововведение отрицают

Генеральный директор казанского футбольного клуба «Рубин» Рустем Сайманов прокомментировал новость о том, что Российская премьер-лига (РПЛ) запускает систему добровольной идентификации болельщиков (Fan ID) на матчах чемпионата в тестовом режиме.

«У нас любое нововведение сначала отрицают. Допускаю, что от Fan ID будет положительный эффект. Посмотрим, вдруг всем понравится. Никто же не знает, что будет. Это же не просто так придумали — инициатива наших силовых структур, а мы её исполняем. Мы же носим маски в аэропорту — нормально, привыкли, хотя сначала все возмущались», — цитирует Сайманова Sport24.

Он также отметил, что на данный момент везде ужесточены меры контроля. Кроме того, функционер подчеркнул, что «Рубин» выступал за введение системы, так как на чемпионате мира 2018 года было очень удобно ей пользоваться.

«Мы сейчас играем на «Центральном». Там пока этой системы не будет. На «Ак Барс Арене» всё есть, там чемпионат мира проходил. Я не думаю, что там будут какие-то сложности», — добавил Сайманов.

17 марта РПЛ объявила о запуске системы добровольной идентификации болельщиков. Данный сервис будет работать в тестовом режиме в оставшихся турах сезона-2020/21.

Ранее депутат Госдумы Игорь Лебедев раскритиковал внедрение системы идентификации болельщиков на матчах РПЛ.