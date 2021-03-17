Руководство НОК Белоруссии с рабочим визитом посетило Москву

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В Олимпийском комитете России состоялась встреча между руководителями Национального олимпийского комитета Белоруссии, ОКР и Министерства спорта России.
Руководство НОК Белоруссии с рабочим визитом посетило Москву
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Как сообщает пресс-служба ОКР, главы комитетов и министерства Станислав Поздняков, Виктор Лукашенко и Олег Матыцин на встрече рассмотрели широкий спектр вопросов. Ключевой темой стала подготовка спортсменов к Олимпийским играм в Токио. Также стороны обсудили перспективы использования объектов инфраструктуры по линии Министерства спорта России сборными командами Республики Беларусь, направления взаимодействия и подходы к вакцинации спортсменов и членов делегаций с учётом рекомендаций оргкомитета Олимпиады и МОК по мерам охраны и защиты здоровья участников и гостей Игр.

«Россия и Белоруссия являются надёжными партнёрами в области физической культуры и спорта, что способствует укреплению союзнических отношений двух стран. Обмен опытом в спорте высших достижений и массовом спорте, совместные научные проекты помогают прогрессу спортивной отрасли в России и Белоруссии. Мы готовы рассмотреть возможность проведения совместных сборов на российских базах в Сибири и на Дальнем Востоке, где наличествуют необходимые инфраструктура и оборудование для успешной подготовки сборных команд к крупным международным соревнованиям», — сказал министр спорта России Олег Матыцин.

Ранее сообщалось, что член исполкома ОКР Власенко задержан в Москве по обвинению в мошенничестве.

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