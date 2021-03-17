Большунов рассказал, почему не подошёл к Ретивых после финиша командного спринта

Российский лыжник Александр Большунов объяснил, что произошла после финиша командного спринта на чемпионате мира по лыжным видам спорта в немецком Оберстдорфе.

«Да ничего там особенного не произошло. После финиша отошёл и не смотрел, как сложится гонка. Мы с Глебом Ретивых поздравили друг друга, всё нормально. Норвежцы думают, что Александр Большунов зазнался? Плохо. Но доказывать обратное я никому не должен», — приводит слова лыжника ТАСС.

После финиша командного спринта Александр Большунов не подошёл к своему соотечественнику Глебу Ретивых и не поблагодарил его за гонку. Большунов передал эстафету Ретивых с преимуществом в четыре секунды перед последним этапом, но в итоге Россия пропустила вперёд Норвегию и Финляндию, финишировав на третьем месте.

На чемпионате мира по лыжным видам спорта в немецком Оберстдорфе Александр Большунов завоевал золото в скиатлоне, серебро в эстафете и в марафоне и бронзу в командном спринте. Также россиянин выиграл престижную многодневку «Тур де Ски» и одержал победу в общем зачёте Кубка мира.

Ранее Большунов объяснил свой отказ от общения с прессой после спринта на ЧМ.