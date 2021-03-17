Большунов объяснил свой отказ от общения с прессой после спринта на ЧМ

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Российский лыжник Александр Большунов рассказал о причинах своего отказа от общения с представителями СМИ после спринтерской гонки на чемпионате мира по лыжным видам спорта в немецком Оберстдорфе.
Большунов объяснил свой отказ от общения с прессой после спринта на ЧМ
  • Reuters

«Я тогда был в нормальном настроении. Заняв четвёртое место, понимал, что это только начало. Потому что за неделю до чемпионата мира приболел и не понимал, смогу ли вообще пробежать», — приводит слова лыжника ТАСС.

На чемпионате мира по лыжным видам спорта в немецком Оберстдорфе Александр Большунов завоевал золото в скиатлоне, серебро в эстафете и в марафоне и бронзу в командном спринте. Также россиянин выиграл престижную многодневку «Тур де Ски» и одержал победу в общем зачёте Кубка мира.

Ранее Большунов рассказал о самой тяжёлой гонке в сезоне.

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