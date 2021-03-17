Большунов оценил скандальные эпизоды со своим участием

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Российский лыжник Александр Большунов поделился мнением о скандальных эпизодах со своим участием, ответив на вопрос о том, нужны ли скандалы лыжным гонкам.
Большунов оценил скандальные эпизоды со своим участием
  • Reuters

«Дмитрий Губерниев, наверное, сказал бы, что нужны, но мне скандалы точно не нужны», — приводит слова лыжника ТАСС.

Напомним, что на этапе Кубка мира в финском Лахти Александр Большунов нарочно врезался в финского лыжника Йони Мяки и получил испытательный срок в пять этапов. На чемпионате мира в немецком Оберстдорфе Большунов сломал палку в результате контакта с норвежским лыжником Йоханнесом Клебо, за что Клебо лишили золотой медали.

На чемпионате мира по лыжным видам спорта в немецком Оберстдорфе Александр Большунов завоевал золото в скиатлоне, серебро в эстафете и в марафоне и бронзу в командном спринте. Также россиянин выиграл престижную многодневку «Тур де Ски» и одержал победу в общем зачёте Кубка мира.

Ранее Большунов рассказал о самой тяжёлой гонке в сезоне.

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