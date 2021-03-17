Гол Радулова не спас «Даллас» от поражения в матче с «Тампой»

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«Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал победу над «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Гол Радулова не спас «Даллас» от поражения в матче с «Тампой»
  • © Reuters

Встреча проходила на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе и завершилась в серии буллитов со счётом 4:3.

В составе «Тампа-Бэй» заброшенными шайбами отметились Брейден Пойнт, Мэтью Жозеф и Стивен Стэмкос.

В составе «Далласа» — российский нападающий Александр Радулов, Миро Хейсканен и Джейми Бенн.

Победный буллит забросил Брейден Пойнт.

Ранее сообщалось, что Овечкин стал шестым в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ.

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