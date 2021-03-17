Гвардиола — о выходе в 1/4 ЛЧ: если ты проходишь дальше, значит, ты это заслужил

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подвёл итоги победы над мёнхенгладбахской «Боруссией» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

«Игроки «Манчестер Сити» показали хороший футбол, с самого начала контролировали ход матча. В первой встрече мы добились отличного результата. Забив сегодня два быстрых гола, мы облегчили себе задачу, но всё равно показывали хорошую игру. Мы быстро передавали мяч, игроки менялись позициями», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт УЕФА.

Тренер также отметил, что было очень важно хорошо обороняться всей командой.

«Мы хотели пройти дальше. После перерыва на матчи сборных у нас будет больше времени подумать о следующих раундах, но сейчас «Манчестер Сити» уже в четвертьфинале. Надеюсь, мы сможем успешно выступить. Мне всегда кажется, что если ты проходишь дальше, значит, ты это заслужил», — добавил он.

Встреча проходила на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште и завершилась со счётом 2:0.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» победил мёнхенгладбахскую «Боруссию» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.