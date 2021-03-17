Зидан — о выходе в 1/4 ЛЧ: соперник и носа своего не показывал вблизи наших ворот
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«Я поздравил игроков, они отлично проявили себя против соперника, который отнимает много физических сил. Мы должны были чётко сыграть в обороне, и мы это сделали. Команда смогла показать свою игру, владея мячом. Соперник и носа своего не показывал вблизи наших ворот», — приводит слова Зидана официальный сайт УЕФА.
Встреча проходила на стадионе «Альфредо ди Стефано» в Мадриде и завершилась со счётом 3:1.
Ранее сообщалось, что «Реал» победил «Аталанту» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.