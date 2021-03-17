«Манчестер Сити» забивает не менее 100 голов в восьмом сезоне подряд

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Английский футбольный клуб «Манчестер Сити» достиг отметки в сто голов за сезон во всех турнирах в восьмой раз подряд.

Благодаря победе над мёнхенгладбахской «Боруссией» в ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов со счётом 2:0 «Манчестер Сити» сумел достичь отметки в сто мячей за сезон.

Среди английских клубов это второй показатель в истории после «Манчестер Юнайтед», забившего не менее сто голов в девяти сезонах кряду с 2004 по 2013 год.

Для главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы это 12 из 12 раз, когда его команды достигают отметки в 100 голов во всех турнирах за сезон. 50-летний испанец с 2008 по 2012 год возглавлял «Барселону», с 2013 по 2016 год — «Баварию», и с 2016 года он тренирует «Манчестер Сити».

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» вошёл в историю ЛЧ по длительности серии матчей без пропущенных мячей.

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