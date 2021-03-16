Ананидзе считает, что Промесу нужно время для адаптации в «Спартаке»

Бывший полузащитник московского футбольного клуба «Спартак» Джано Ананидзе высказал мнение о возвращении в команду нидерландского форварда Квинси Промеса.

«Очень рад, что Промес вернулся в «Спартак». Много читаю, что он сейчас не в форме. Он просто отвык от РПЛ, от холода. Человек из Европы в -15 °С приехал, дайте ему адаптироваться. Почти вся команда новая, меня, Адриано и других уже нет. Это большой шаг для «Спартака». Промес заслуживал вернуться, он столько забил, столько отдал. В последнем чемпионстве огромная заслуга Квинси. Думаю, он будет играть так, как играл до отъезда. Дай бог, уже в этом сезоне смогут закончить чемпионат на первом месте. А после летней предсезонки все увидят настоящего Промеса», — приводит слова Ананидзе «Чемпионат».

Он считает, что Промес приложит все усилия, чтобы «Спартак» добивался успехов.

«Кстати, позавчера мне звонил Георгий Джикия, а я не смог ответить, потому что был на тренировке. Прихожу, перезваниваю: «Что случилось?» Джика говорит: «Промес хотел с тобой по видеосвязи переговорить». Так что в ближайшее время созвонимся с братухой и поговорим», — добавил Ананидзе.

Промес перешёл в «Спартак» этой зимой из амстердамского «Аякса». Форвард выступал за московский клуб с 2014 по 2018 год, став чемпионом Российской премьер-лиги и победителем Суперкубка России.

Ранее появилась информация, что Промеса могут обвинить в попытке непредумышленного убийства.