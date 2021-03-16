Ананидзе рассказал, что получал предложения из клубов Турции, Казахстана и ОАЭ

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Бывший полузащитник московского футбольного клуба «Спартак» Джано Ананидзе рассказал о планах на будущее.
Ананидзе рассказал, что получал предложения из клубов Турции, Казахстана и ОАЭ
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«Вернулся в Грузию, попросил батумское «Динамо» взять меня для тренировок, так как хотел на поле. Они согласились. Почти две недели уже тренируюсь с ними. Хочу набрать форму. Почти скинул уже все лишние килограммы. Были предложения из Турции, Казахстана, Эмираты звонили на днях. Но не хочу пока никуда ехать, так как формы нет, разобранный. Надо пройти полноценный сбор, включиться в ритм и играть. Поэтому сейчас я в Батуми. Был бы не против здесь остаться», — приводит слова Ананидзе «Чемпионат».

Он отметил, что сконцентрирован только на футболе и хочет как можно скорее получить полноценный контракт.

«Хочется играть. Так что я с удовольствием останусь здесь, если, конечно, мне завтра из мадридского «Реала» не позвонят», — добавил футболист.

Последним на данный момент клубом Ананидзе был волгоградский «Ротор», в который он перешёл в начале августа 2020 года и из которого ушёл уже через полтора месяца. До этого 27-летний грузинский хавбек играл за кипрский «Анортосис», а также московский «Спартак», цвета которого футболист защищал с 2009 по 2019 год.

Ранее сообщалось, что пропустивший от «Сочи» десять мячей экс-вратарь «Ростова» перешёл в клуб из Латвии.

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