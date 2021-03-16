В КХЛ заявили, что экипировка погибшего хоккеиста Файзутдинова соответствовала требованиям

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Континентальная хоккейная лига (КХЛ) заявила, что экипировка погибшего хоккеиста петербургского «Динамо» Тимура Файзутдинова соответствовала требованиям.
В КХЛ заявили, что экипировка погибшего хоккеиста Файзутдинова соответствовала требованиям
  • © Официальная группа МХК "Динамо Санкт-Петербург"
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Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу КХЛ, экипировка Файзутдинова на матче с ярославским «Локо» 12 марта 2020 года соответствовала всем требованиям.

«Лига серьёзно относится к сохранению здоровья игроков и профилактике осложнений любых заболеваний, в частности травм головы и сотрясений головного мозга. С этой целью дорабатываются все регламенты лиги, вносятся дополнительные требования к хоккейным технологиям на аренах, ведётся инспектирование спортсооружений и соревнований на предмет соответствия регламенту КХЛ», — говорится в заявлении лиги.

Файзутдинов умер 16 марта в больнице, куда он был доставлен после попадания шайбы в голову во время матча регулярного чемпионата Молодёжной хоккейной лиги. 

Ранее СМИ назвали причину смерти 19-летнего хоккеиста Файзутдинова.

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