В КХЛ заявили, что экипировка погибшего хоккеиста Файзутдинова соответствовала требованиям

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) заявила, что экипировка погибшего хоккеиста петербургского «Динамо» Тимура Файзутдинова соответствовала требованиям.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу КХЛ, экипировка Файзутдинова на матче с ярославским «Локо» 12 марта 2020 года соответствовала всем требованиям.

«Лига серьёзно относится к сохранению здоровья игроков и профилактике осложнений любых заболеваний, в частности травм головы и сотрясений головного мозга. С этой целью дорабатываются все регламенты лиги, вносятся дополнительные требования к хоккейным технологиям на аренах, ведётся инспектирование спортсооружений и соревнований на предмет соответствия регламенту КХЛ», — говорится в заявлении лиги.

Файзутдинов умер 16 марта в больнице, куда он был доставлен после попадания шайбы в голову во время матча регулярного чемпионата Молодёжной хоккейной лиги.

Ранее СМИ назвали причину смерти 19-летнего хоккеиста Файзутдинова.