ФК «Тамбов» начал погашать долги перед сотрудниками клуба
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- РИА Новости
«Поступили деньги, клуб начал выплачивать долги. Это лишь первоначальный транш — около 20—30 млн. Процедура следующая: первые выплаты идут работникам клуба, а потом деньги будут выплачены тем, кто покинул «Тамбов», — заявил Худяков «Чемпионату».
«Тамбов» подал иск о банкротстве в начале февраля, но впоследствии суд оставлял заявление без движения. В середине февраля стало известно, что члены Российской премьер-лиги поддержали досрочное выделение «Тамбову» средств, которые положены от будущих обязательных выплат со стороны лиги.
Ранее Рыжиков рассказал об уходе из «Тамбова».