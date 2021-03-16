ФК «Тамбов» начал погашать долги перед сотрудниками клуба

Спортивный директор ФК «Тамбов» Павел Худяков заявил, что клуб начал выплаты по задолженностям.

«Поступили деньги, клуб начал выплачивать долги. Это лишь первоначальный транш — около 20—30 млн. Процедура следующая: первые выплаты идут работникам клуба, а потом деньги будут выплачены тем, кто покинул «Тамбов», — заявил Худяков «Чемпионату».

«Тамбов» подал иск о банкротстве в начале февраля, но впоследствии суд оставлял заявление без движения. В середине февраля стало известно, что члены Российской премьер-лиги поддержали досрочное выделение «Тамбову» средств, которые положены от будущих обязательных выплат со стороны лиги.

Ранее Рыжиков рассказал об уходе из «Тамбова».