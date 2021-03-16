«Спартак» и «Динамо» оштрафованы на более чем 500 тыс. рублей по итогам матча 22-го тура РПЛ

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Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц назвал сумму штрафа, наложенного на московские «Спартак» и «Динамо» по итогам их матча в рамках 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Спартак» и «Динамо» оштрафованы на более чем 500 тыс. рублей по итогам матча 22-го тура РПЛ
  • © РИА Новости / Владимир Федоренко

«Динамо» оштрафовано за нарушение санитарного регламента зрителями на 50 тыс. рублей, а за скандирование оскорбительных выражений — на 80 тыс. рублей. «Спартак» за нарушение санитарного регламента оштрафован на 50 тыс. рублей, а за аналогичные скандирования — на 100 тыс. рублей. За использование пиротехнических средств болельщиками «Спартак» оштрафован на 125 тыс. рублей, а за неправомерные действия зрителей — на 100 тыс. рублей», — приводит слова Григорьянца ТАСС.

Благодаря победе над «Динамо» «Спартак» вышел на второе место в таблице РПЛ, отставая от «Зенита» на четыре очка.

Ранее сообщалось, что футболист «Спартака» Ларссон избежал серьёзной травмы и готовится к матчу РПЛ с «Уралом».

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