«Спартак» и «Динамо» оштрафованы на более чем 500 тыс. рублей по итогам матча 22-го тура РПЛ

Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц назвал сумму штрафа, наложенного на московские «Спартак» и «Динамо» по итогам их матча в рамках 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Динамо» оштрафовано за нарушение санитарного регламента зрителями на 50 тыс. рублей, а за скандирование оскорбительных выражений — на 80 тыс. рублей. «Спартак» за нарушение санитарного регламента оштрафован на 50 тыс. рублей, а за аналогичные скандирования — на 100 тыс. рублей. За использование пиротехнических средств болельщиками «Спартак» оштрафован на 125 тыс. рублей, а за неправомерные действия зрителей — на 100 тыс. рублей», — приводит слова Григорьянца ТАСС.

Благодаря победе над «Динамо» «Спартак» вышел на второе место в таблице РПЛ, отставая от «Зенита» на четыре очка.

Ранее сообщалось, что футболист «Спартака» Ларссон избежал серьёзной травмы и готовится к матчу РПЛ с «Уралом».