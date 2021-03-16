Сёмин критически отозвался о возможном переходе футболиста «Локомотива» Иосифова в «Вильярреал»

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Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин отреагировал на новость о том, что футболист железнодорожников Никита Иосифов может покинуть команду и перейти в испанский «Вильярреал».
Сёмин критически отозвался о возможном переходе футболиста «Локомотива» Иосифова в «Вильярреал»
  • Reuters

«Я помню Иосифова. Он у нас тренировался, был в команде, в молодёжной был. Вне сомнений, парень талантливый, но не понимаю одного: игрок воспитывался в академии «Локомотива», но не продлевает с клубом контракт. Это неправильно. Академия и клуб вложили в него душу, сердце и финансы, а он тут же покидает команду. Плюсов я никаких не вижу. Тем более его уже стали привлекать к основному составу. Человек из нашей школы должен оставаться, подписывать контракт с клубом. В любом случае если переход в «Вильярреал» и состоится, то он ещё должен будет пройти достаточно большой путь, чтобы там заиграть. Я считаю, что переезд молодых и талантливых игроков из РПЛ в Европу — это не совсем правильный путь. В «Локомотиве» он уже был почти в основном составе, а кем он будет в «Вильярреале»? Будет тренироваться с молодёжной командой, возможно, когда-нибудь один раз его возьмут на тренировку с основой», — цитирует Сёмина Sport24.

В текущем сезоне Иосифов четыре раза выходил на замену в РПЛ и провёл на поле 14 минут в матче Лиги чемпионов с «Баварией». 

Ранее сообщалось, что футболист «Локомотива» близок к подписанию контракта с «Вильярреалом».

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