Сёмин критически отозвался о возможном переходе футболиста «Локомотива» Иосифова в «Вильярреал»

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин отреагировал на новость о том, что футболист железнодорожников Никита Иосифов может покинуть команду и перейти в испанский «Вильярреал».

«Я помню Иосифова. Он у нас тренировался, был в команде, в молодёжной был. Вне сомнений, парень талантливый, но не понимаю одного: игрок воспитывался в академии «Локомотива», но не продлевает с клубом контракт. Это неправильно. Академия и клуб вложили в него душу, сердце и финансы, а он тут же покидает команду. Плюсов я никаких не вижу. Тем более его уже стали привлекать к основному составу. Человек из нашей школы должен оставаться, подписывать контракт с клубом. В любом случае если переход в «Вильярреал» и состоится, то он ещё должен будет пройти достаточно большой путь, чтобы там заиграть. Я считаю, что переезд молодых и талантливых игроков из РПЛ в Европу — это не совсем правильный путь. В «Локомотиве» он уже был почти в основном составе, а кем он будет в «Вильярреале»? Будет тренироваться с молодёжной командой, возможно, когда-нибудь один раз его возьмут на тренировку с основой», — цитирует Сёмина Sport24.

В текущем сезоне Иосифов четыре раза выходил на замену в РПЛ и провёл на поле 14 минут в матче Лиги чемпионов с «Баварией».

Ранее сообщалось, что футболист «Локомотива» близок к подписанию контракта с «Вильярреалом».