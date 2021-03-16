Адвокат жертвы Промеса: у Квинси нет вариантов избежать наказания

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Иегуди Мошкович, адвокат двоюродного брата нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса, рассказал о конфликте его клиента с футболистом.
Адвокат жертвы Промеса: у Квинси нет вариантов избежать наказания
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«По словам моего клиента, всё произошло как гром среди ясного неба. Была вечеринка, они вместе фотографировались, а под конец веселья атмосфера изменилась, и он получил тот злополучный удар в ногу. Уже после кто-то предположил, что это произошло, потому что мой клиент много лет назад что-то украл у матери Квинси Промеса. Но это чушь. Если бы это было так, зачем бы он звал его на вечеринку?» — приводит слова Мошковича «Чемпионат».

Адвокат отмечает, что есть очевидцы произошедшего.

«Как минимум два человека видели, как Квинси Промес нанёс удар. Они уже дали свои показания полиции. Также в расследовании фигурирует сестра моего клиента. Квинси пытался ударить моего клиента ещё раз, но она схватила его руку, в которой он держал нож. Так она сказала полиции», — рассказал он.

По словам адвоката, его клиент не может двигать ногой.

«Ему сделали операцию, собрали коленную чашечку, но теперь ходить он может только с чьей-то помощью. По прогнозам докторов, мой клиент никогда полностью не восстановится. Если Квинси Промеса признают виновным, у него нет вариантов избежать наказания. Остаться в России — вряд ли выход», — добавил Мошкович.

Ранее сообщалось, что Промеса могут обвинить в попытке непредумышленного убийства.

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