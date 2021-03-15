Роналду о своём абсолютном рекорде по голам: эта история далека от завершения

Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал тот факт, что он побил рекорд легендарного бразильского футболиста Пеле по количеству забитых голов за карьеру.

По словам португальца, многие поздравляли его с рекордом после преодоления отметки в 757 официальных голов, но он сам признаёт свой рекорд только сейчас, так как он учитывал забитые мячи Пеле за сборную штата Сан-Паулу и за бразильскую военную команду.

«Спасибо всем, кто принял участие в этом удивительном путешествии со мной. Моим товарищам по команде, моим оппонентам, фанатам красивой игры по всему миру и прежде всего моей семье и близким друзьям: можете быть уверены, я бы не справился без вас. Теперь не могу дождаться следующих игр и испытаний! Очередные рекорды и трофеи! Поверьте, эта история еще далека от завершения», — написал Роналду в своём Instagram.

Роналду в матче чемпионата Италии с «Кальяри» оформил хет-трик и достиг отметки в 760 голов за карьеру, в то время как у Пеле 767 забитых мячей.

Ранее Пеле поздравил Роналду с покорением рекорда по числу голов в официальных матчах.