Губерниев заявил, что необходимо наладить дисциплину в сборной России по биатлону
По его словам, он согласен с теми, кто говорит, что сборная России является средней командой. Он отметил, что национальная команда начинает бороться за какие-либо места, когда промахиваются конкуренты.
«Смотрите, как американцы нас нахлобучили в сингл-миксте. Это наш уровень пока. Нужно концовку сезона проводить и смотреть на новые имена на чемпионате России. Надо дисциплину налаживать. Уже заканчивать все заигрывания со спортсменами. Хочешь — выступай, не хочешь — меняй работу», — приводит слова Губерниева «Матч ТВ».
Сборная России заняла седьмое место в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в Чехии.
Ранее Губерниев заявил, что Александр Логинов был совершенно не готов к смешанной эстафете.