Губерниев заявил, что необходимо наладить дисциплину в сборной России по биатлону

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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о дисциплине в сборной России по биатлону в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в Нове-Место.

По его словам, он согласен с теми, кто говорит, что сборная России является средней командой. Он отметил, что национальная команда начинает бороться за какие-либо места, когда промахиваются конкуренты.

«Смотрите, как американцы нас нахлобучили в сингл-миксте. Это наш уровень пока. Нужно концовку сезона проводить и смотреть на новые имена на чемпионате России. Надо дисциплину налаживать. Уже заканчивать все заигрывания со спортсменами. Хочешь — выступай, не хочешь — меняй работу», — приводит слова Губерниева «Матч ТВ».

Сборная России заняла седьмое место в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в Чехии.

Ранее Губерниев заявил, что Александр Логинов был совершенно не готов к смешанной эстафете.

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