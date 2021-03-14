Призёр ОИ объяснил, что помогло Ступак одержать победу в масс-старте на этапе КМ в Энгадине

Серебряный призёр Олимпийских игр в Ванкувере Александр Панжинский объяснил, что помогло Юлии Ступак одержать победу в масс-старте на заключительном этапе Кубка мира в Энгадине.

«Во-первых, не стоит забывать, что у девушек масс-старт пропускали Тереза Йохауг и Фрида Карлсон. В текущем сезоне они практически во всех личных дистанционных гонках занимали первые места. А шведка и в марафоне на ЧМ стала третьей. Если бы они вышли на старт, Ступак вполне могла потерять пару позиций. Но главное, что Юлия одержала победу», — заявил призёр ОИ в интервью RT.

Ранее Панжинский призвал Йохауг опасаться Ступак.