Призёр ОИ объяснил, что помогло Ступак одержать победу в масс-старте на этапе КМ в Энгадине
«Во-первых, не стоит забывать, что у девушек масс-старт пропускали Тереза Йохауг и Фрида Карлсон. В текущем сезоне они практически во всех личных дистанционных гонках занимали первые места. А шведка и в марафоне на ЧМ стала третьей. Если бы они вышли на старт, Ступак вполне могла потерять пару позиций. Но главное, что Юлия одержала победу», — заявил призёр ОИ в интервью RT.
Ранее Панжинский призвал Йохауг опасаться Ступак.