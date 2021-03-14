Панжинский: потенциал Ступак таков, что Йохауг стоит опасаться

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Серебряный призёр Олимпийских игр в Ванкувере Александр Панжинский отметил прогресс Юлии Ступак после победы в масс-старте на заключительном этапе Кубка мира по лыжным гонкам.

«Юлия способна на многое, и она сама это понимает. Одна медаль на ЧМ, и та в эстафете, — не её уровень. Ступак — лыжница очень сильная и разносторонняя. Важно понимать, что нынешний сезон для неё — первый после рождения ребёнка. В следующем олимпийском она должна добавить. Её потенциал таков, что самой Терезе Йохауг в какой-то мере стоит опасаться», — заявил Панжинский в интервью RT.

Ранее призёр Олимпийских игр рассказал, как Клебо сдался Большунову.

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