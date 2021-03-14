Призёр Олимпийских игр рассказал, как Клебо сдался Большунову

Серебряный призёр Олимпийских игр в Ванкувере Александр Панжинский рассказал, как Александру Большунову удалось уйти от Йоханнеса Клебо в масс-старте в рамках заключительного этапа Кубка мира по лыжным гокам в Энгадине.

«Переломный момент произошёл в начале последнего круга. Было видно, что Йоханнес сдался и понял: одержать победу нереально. Он оказался единственным, кто смог поддержать рывок Большунова, но осознал, что на три с лишним километра такого темпа его просто не хватит. Норвежец дождался группу преследования и финишировал уже с ней в более комфортном для себя темпе, в очередной раз продемонстрировав фирменный спринт», — заявил призёр ОИ в интервью RT.

Ранее Панжинский подчеркнул, что войны между российскими и норвежскими лыжниками нет.