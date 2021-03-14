Панжинский: никакой войны между российскими и норвежскими лыжниками нет

Серебряный призёр Олимпийских игр в Ванкувере Александр Панжинский высказался на тему напряжённых взаимоотношений между норвежскими и российскими лыжниками.

«На мой взгляд, эта история раздута журналистами. Никакой войны между командами нет. Есть лишь соперничество двух сильнейших лыжных держав и сильнейших спортсменов мира. А представители СМИ подогревают тему и задают много соответствующих вопросов. Уверен, ребята относятся друг к другу с уважением. Посмотрите, Александр Большунов даже пригласил Йоханнеса Клебо на свадьбу. Другой показательный момент: после окончания масс-старта Пол Голберг подошёл к Евгению Белову и помог ему встать, отряхнуться от снега», — заявил Панжинский в интервью RT.

Ранее призёр Олимпийских игр объяснил, почему российские лыжники не дружат с норвежцами.