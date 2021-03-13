Агент Гурцкая — о переходе Кокорина в «Фиорентину»: прекрасная сделка шарлатанов

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Агент Тимур Гурцкая оценил трансфер нападающего Александра Кокорина из московского «Спартака» во флорентийскую «Фиорентину».
Агент Гурцкая — о переходе Кокорина в «Фиорентину»: прекрасная сделка шарлатанов
  • РИА Новости

«Переход Александра Кокорина — прекрасная сделка шарлатанов. Судя по тому, как Александр играет в «Фиорентине». Хоть один раз в жизни мы обманули иностранцев. Шарлатан — тот, кто умудрился продать Кокорина за границу», — приводит слова Гурцкаи «Чемпионат».

По мнению агента, сейчас российский нападающий ничего не стоит.

«Фабио Капелло и Роберто Манчини сказали, что Александр Кокорин отличный парень, и предложили взять в команду. В «Фиорентине» просто доверились. Не думаю, что Александр надолго задержится в Серии А», — добавил он.

В нынешнем сезоне Александр Кокорин провёл за «Фиорентину» три матча и не сумел отметиться результативными действиями.

Ранее сообщалось, что Кокорин пропустит матч «Фиорентины» с «Беневенто».

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