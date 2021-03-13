Первый тренер Капризова — о хет-трике в НХЛ: дай бог, чтобы Кирилл смог привести «Миннесоту» к Кубку Стэнли
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«Конечно, слежу за игрой Кирилла Капризова в НХЛ. Кирилл пока что вкатывается, находит общий спортивный язык, подбирает себе партнеров. Это только начало. Капризов не расслабляется, ставит цели и старается их достичь, всё как положено», — приводит слова Лучанского «Спорт-Экспресс».
Тренер отмечает, что результаты российского нападающего также зависят от команды.
«Дай бог, чтобы Кирилл Капризов смог привести «Миннесоту Уайлд» к Кубку Стэнли», — добавил он.
Во встрече «Миннесота» — «Аризона» российский нападающий оформил свой первый хет-трик в НХЛ.
Ранее сообщалось, что Капризов признан первой звездой игры «Миннесота» — «Аризона».