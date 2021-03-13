«Эдмонтон» разгромил «Оттаву», Зайцев отметился результативной передачей

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«Эдмонтон Ойлерз» одержал победу над «Оттава Сенаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне и завершилась со счётом 6:2.

В составе «Эдмонтона» заброшенными шайбами отметились Коннор Макдэвид, Тайсон Бэрри, Дарнелл Нурс, Леон Драйзайтль, Тайлер Эннис и Гаэтан Хас.

В составе «Оттавы» — Тома Шабо и Брэди Ткачук.

Российский защитник «Сенаторз» Никита Зайцев отметился результативной передачей.

Ранее сообщалось, что гол и ассист Тарасенко не спасли «Сент-Луис» от поражения в матче с «Вегасом».

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