«Эдмонтон» разгромил «Оттаву», Зайцев отметился результативной передачей
Встреча проходила на стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне и завершилась со счётом 6:2.
В составе «Эдмонтона» заброшенными шайбами отметились Коннор Макдэвид, Тайсон Бэрри, Дарнелл Нурс, Леон Драйзайтль, Тайлер Эннис и Гаэтан Хас.
В составе «Оттавы» — Тома Шабо и Брэди Ткачук.
Российский защитник «Сенаторз» Никита Зайцев отметился результативной передачей.
Ранее сообщалось, что гол и ассист Тарасенко не спасли «Сент-Луис» от поражения в матче с «Вегасом».