Тренер рассказал, как едва не стал жертвой упавшей световой мачты на этапе КМ по биатлону в Нове-Место

Тренер сборной Южной Кореи по биатлону Андрей Прокунин рассказал подробности о ситуации с падением световой мачты на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место.

«Упади мачта на пару секунд раньше — наверное, мы бы с вами уже не разговаривали здесь. Я бы не сказал, что это экстремальная ситуация. Просто, видимо, погодные условия таковы, что ночью шёл сильный дождь и, видимо, опору подмыло. Мачты не стационарные, а переносные, поэтому так получилось, что снег снизу подтаял. Это не вина организаторов, а просто стечение обстоятельств», — заявил Прокурин в эфире «Матч ТВ».

Он отметил, что не обращался к организаторам этапа по поводу случившегося.

«Остановились там с ребятами, подкопали, уплотнили, снежку подкидали, поставили вместе мачты и пошли дальше. Никакой опасности другие мачты не несут. Думаю, организаторы об этом позаботились и на будущее учтут. Сейчас ещё, наверное, всё перепроверят. Большой проблемы нет», — добавил специалист.

Ранее сообщалось, что Губерниев рассказал о происшествии со световой мачтой на этапе КМ по биатлону в Нове-Место.