Тренер рассказал, как едва не стал жертвой упавшей световой мачты на этапе КМ по биатлону в Нове-Место

Короткая ссылка
Тренер сборной Южной Кореи по биатлону Андрей Прокунин рассказал подробности о ситуации с падением световой мачты на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место.
Тренер рассказал, как едва не стал жертвой упавшей световой мачты на этапе КМ по биатлону в Нове-Место
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«Упади мачта на пару секунд раньше — наверное, мы бы с вами уже не разговаривали здесь. Я бы не сказал, что это экстремальная ситуация. Просто, видимо, погодные условия таковы, что ночью шёл сильный дождь и, видимо, опору подмыло. Мачты не стационарные, а переносные, поэтому так получилось, что снег снизу подтаял. Это не вина организаторов, а просто стечение обстоятельств», — заявил Прокурин в эфире «Матч ТВ».

Он отметил, что не обращался к организаторам этапа по поводу случившегося.

«Остановились там с ребятами, подкопали, уплотнили, снежку подкидали, поставили вместе мачты и пошли дальше. Никакой опасности другие мачты не несут. Думаю, организаторы об этом позаботились и на будущее учтут. Сейчас ещё, наверное, всё перепроверят. Большой проблемы нет», — добавил специалист.

Ранее сообщалось, что Губерниев рассказал о происшествии со световой мачтой на этапе КМ по биатлону в Нове-Место.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить