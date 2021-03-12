Биатлонистка Куклина призналась, что ей стыдно за свои результаты

Россиянка Лариса Куклина после спринтерской гонки на 7,5 км на этапе Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место раскритиковала свои выступления в текущем сезоне.

«Мне стыдно за собственные результаты. Перед собой и перед моими тренерами. Причины таких результатов? Наверное, психологически уже сдалась. Может быть, это даже из-за того, что мы ожидали других результатов от себя. Я не думала о таком провале в нынешнем сезоне. Наверное, разочарование от того, что надеялась бороться за другие места. На вкатке всё было хорошо, я показывала лучший ход. Что случилось потом в Контиолахти, где всё посыпалось, я не знаю», — приводит слова Куклиной «Матч ТВ».

Она отметила, что хочет поскорее забыть нынешний сезон.

«Так бегать нельзя. Надо рыться во всём этом, копаться, искать причины, анализировать. Это ужас», — добавила биатлонистка.

В нынешнем сезоне лучшим результатом 30-летней Куклиной в индивидуальных гонках Кубка мира является седьмое место в спринте на первом этапе сезона в финском Контиолахти.

В спринте на этапе в Нове-Место Куклина допустила один промах — на втором огневом рубеже — и заняла 42-е место, уступив победительнице 1 минуту 34,3 секунды.

Ранее сообщалось, что Миронова прокомментировала своё выступление в спринте на этапе Кубка мира в Нове-Место.