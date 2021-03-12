Поздняков: будем считать, что флаг ОКР успешно прошёл боевое крещение на зимних ЧМ
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«Будем считать, что флаг Олимпийского комитета России, под которым сейчас выступали наши команды, успешно прошёл боевое крещение, здесь есть определённый символизм, и хорошо, что он позитивный», — приводит слова Позднякова ТАСС.
Он отметил, что внимательно следит за выступлениями представителей зимних видов спорта, особенно накануне Олимпиады-2022.
«Нынешние результаты во многом показательны. В лыжных гонках много эмоций было, мне кажется, вся команда и Александр Большунов по степени популярности сейчас выходят на первые роли в нашем спорте в целом. И, конечно, успехи во фристайле и сноуборде впечатляют, 12 медалей уже в общей сложности наши спортсмены завоевали на чемпионатах мира в нынешнем году, из них пять золотых, отличный результат», — добавил глава ОКР.
Согласно решению CAS по спору между WADA и РУСАДА, сборные России в течение двух лет будут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под нейтральным флагом, но при этом смогут наносить национальные цвета на экипировку и указывать на ней название страны.
Ранее сообщалось, что предписания МОК по символике российских спортсменов согласованы с ключевыми организациями.