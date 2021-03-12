Поздняков: будем считать, что флаг ОКР успешно прошёл боевое крещение на зимних ЧМ

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков высказал мнение об использовании флага организации вместо национального на чемпионатах мира по зимним видам спорта.

«Будем считать, что флаг Олимпийского комитета России, под которым сейчас выступали наши команды, успешно прошёл боевое крещение, здесь есть определённый символизм, и хорошо, что он позитивный», — приводит слова Позднякова ТАСС.

Он отметил, что внимательно следит за выступлениями представителей зимних видов спорта, особенно накануне Олимпиады-2022.

«Нынешние результаты во многом показательны. В лыжных гонках много эмоций было, мне кажется, вся команда и Александр Большунов по степени популярности сейчас выходят на первые роли в нашем спорте в целом. И, конечно, успехи во фристайле и сноуборде впечатляют, 12 медалей уже в общей сложности наши спортсмены завоевали на чемпионатах мира в нынешнем году, из них пять золотых, отличный результат», — добавил глава ОКР.

Согласно решению CAS по спору между WADA и РУСАДА, сборные России в течение двух лет будут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под нейтральным флагом, но при этом смогут наносить национальные цвета на экипировку и указывать на ней название страны.

Ранее сообщалось, что предписания МОК по символике российских спортсменов согласованы с ключевыми организациями.