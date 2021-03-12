Гол Наместникова помог «Детройту» победить «Тампу»

«Детройт Ред Уингз» одержал победу над «Тампа-Бэй Лайтнинг» в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на стадионе «Литтл Сизарс-арена» в Детройте и завершилась со счётом 6:4.

В составе «Детройта» заброшенными шайбами отметились российский нападающий Владислав Наместников, Трой Стечер, Дилан Ларкин, Энтони Манта, Люк Гленденинг и Робби Фаббри.

В составе «Тампы» — российский защитник Михаил Сергачёв, Стивен Стэмкос, Брейден Пойнт и Онджрей Палат.

Ранее сообщалось, что шайба Капризова помогла «Миннесоте» победить «Вегас» в матче НХЛ.