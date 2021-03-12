Гол Наместникова помог «Детройту» победить «Тампу»

Короткая ссылка
«Детройт Ред Уингз» одержал победу над «Тампа-Бэй Лайтнинг» в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на стадионе «Литтл Сизарс-арена» в Детройте и завершилась со счётом 6:4.

В составе «Детройта» заброшенными шайбами отметились российский нападающий Владислав Наместников, Трой Стечер, Дилан Ларкин, Энтони Манта, Люк Гленденинг и Робби Фаббри.

В составе «Тампы» — российский защитник Михаил Сергачёв, Стивен Стэмкос, Брейден Пойнт и Онджрей Палат.

Ранее сообщалось, что шайба Капризова помогла «Миннесоте» победить «Вегас» в матче НХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить