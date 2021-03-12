Гол Наместникова помог «Детройту» победить «Тампу»
Встреча проходила на стадионе «Литтл Сизарс-арена» в Детройте и завершилась со счётом 6:4.
В составе «Детройта» заброшенными шайбами отметились российский нападающий Владислав Наместников, Трой Стечер, Дилан Ларкин, Энтони Манта, Люк Гленденинг и Робби Фаббри.
В составе «Тампы» — российский защитник Михаил Сергачёв, Стивен Стэмкос, Брейден Пойнт и Онджрей Палат.
Ранее сообщалось, что шайба Капризова помогла «Миннесоте» победить «Вегас» в матче НХЛ.