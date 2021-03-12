Овечкин сократил до двух шайб отставание от Эспозито по голам за карьеру в НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Филадельфией Флайерз» в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на стадионе «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии и завершилась со счётом 5:3.

В составе «Вашингтона» заброшенной шайбой отметился российский нападающий Александр Овечкин.

Таким образом, Овечкин забросил свою 715 шайбу за карьеру в НХЛ и сократил до двух шайб отставание от Фила Эспозито по голам за карьеру в НХЛ.

Рекорд принадлжети Уэйну Гретцки — 894 шайбы.

Ранее сообщалось, что шайба Капризова помогла «Миннесоте» победить «Вегас» в матче НХЛ.