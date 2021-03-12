Овечкин сократил до двух шайб отставание от Эспозито по голам за карьеру в НХЛ
Встреча проходила на стадионе «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии и завершилась со счётом 5:3.
В составе «Вашингтона» заброшенной шайбой отметился российский нападающий Александр Овечкин.
Таким образом, Овечкин забросил свою 715 шайбу за карьеру в НХЛ и сократил до двух шайб отставание от Фила Эспозито по голам за карьеру в НХЛ.
Рекорд принадлжети Уэйну Гретцки — 894 шайбы.
Ранее сообщалось, что шайба Капризова помогла «Миннесоте» победить «Вегас» в матче НХЛ.