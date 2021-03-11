Ян обвинил Стерлинга в желании избежать реванша

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Российский боец смешанных единоборств (MMA) Пётр Ян высказался о возможном реванше с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшей весовой категории Алджэмейном Стерлингом.

«Что касается поведения Алджэмейна Стерлинга после боя, фотографии с поясом, дуэли взглядов с Генри Сехудо и так далее, это всё говорит о том, что он избегает поединка со мной. Алджэмейн не хочет встречи со мной, понимает, что проиграл и что во втором бою всё будет так, как и в первом», — сказал Ян в интервью Ариэлю Хельвани на YouTube-канале ESPN MMA.

В четвёртом раунде встречи российский боец нанёс запрещённый удар коленом по сопернику, находящемуся в партере, был дисквалифицирован и лишён пояса чемпиона UFC.

Ранее сообщалось, что Стерлинг отстранён от боёв на два месяца после победы над Яном.

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