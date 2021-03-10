В ряде российских городов пройдёт турнир по мини-футболу среди воспитанников детдомов и интернатов

В нескольких российских городах стартует благотворительный проект — III Всероссийский турнир по мини-футболу для детей из детских домов и школ-интернатов «Игра твоей мечты».

«Наша задача — чтобы у детей появилась мотивация, вкус к жизни и стремление добиваться успеха. Мы хотим помочь им научиться ценить работу в команде, уважать своего соперника. Надеемся, что турнир запомнится участникам на всю жизнь, а дети получат яркие и незабываемые впечатления», — заявил директор турнира «Игра твоей мечты» Антон Стременовский.

В соревнованиях примут участие более 500 детей из 19 регионов России. Участники турнира сразятся за кубок чемпионов и главный приз — поездку в детский футбольный лагерь, где у них будет возможность потренироваться у опытных специалистов в области футбола. Матчи регионального этапа пройдут в Туле, Владимире, Смоленске, Торжке, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону и Красноярске. Финал турнира состоится в конце мая в Москве.

Главным организатором соревнований выступила Межрегиональная общественная организация волонтёров «Клуб волонтёров». Проект поддерживает Фонд президентских грантов.

Ранее в Подмосковье провели спартакиаду для воспитанников детских домов.