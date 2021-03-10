Игрок НБА извинился за антисемитские оскорбления во время стрима игры

Центровой «Майами Хит» Майерс Леонард извинился за антисемитские оскорбления, которые он употребил во время стрима видеоигры Call of Duty на Twitch.

«Глубоко сожалею, что употребил антисемитские оскорбления во время стрима. Я не знал, что означают эти слова, но это не является оправданием. Я был неправ. Обещаю, что в дальнейшем буду вести себя лучше, а мои действия будут гораздо более эффективными, чем слова», — написал Леонард в своём Instagram.

Во время стрима видеоигры Call of Duty на Twitch Мейерс Леонард многократно использует нецензурную лексику и употребляет сленговое обозначение людей еврейской национальности.

Летом 2020 года Майерс Леонард стал единственным игроком НБА, который не преклонил колено во время национального гимна США.

Ранее сообщалось, что игрок НБА покинул клуб из-за антисемитских оскорблений во время стрима игры.