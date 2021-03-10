«Филадельфия» победила «Баффало» по буллитам, у Проворова результативная передача

«Филадельфия Флайерз» одержал победу над «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на стадионе «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии и завершилась в серии буллитов со счётом 5:4.

В составе «Филадельфии» заброшенными шайбами отметились Джеймс ван Римсдайк, Кевин Хейз, Клод Жиру и Шейн Гостисбер.

В составе «Баффало» дублем отметился Сэм Райнхарт. Ещё по одной шайбе на свой счёт записали Райли Шихан и Брэндон Монтур.

Победный буллит забросил Шон Кутюрье.

Российский защитник «Флайерз» Иван Проворов отметился результативной передачей.

Ранее сообщалось, что шайба Орлова и передача Кузнецова помогли «Вашингтону» победить «Нью-Джерси».